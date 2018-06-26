Сегодня в Татарстане град, гроза и до +34

В Татарстане сегодня, 26 июня, ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град.



Ветер ночью юго-западный слабый, днем северо-западный умеренный. При грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем локально до 22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем максимальная температура воздуха в республике будет от +29 до +34 градусов. В Казани воздух прогреется до 31—33 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +29°С до +33°С.