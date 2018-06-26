В Перми у Трампа неизвестные сожгли люксовую иномарку

Суд возбудил уголовное дело о поджоге люксовой иномарки во дворе пермской многоэтажки.

Владельцем автомобиля оказался Андрей Трамп. Ранее о нем писали местные СМИ. Из-за долгов пермяк менял свою фамилию более 10 раз, при этом получая новые документы. За 12 лет мужчина успел поносить фамилию Новиков, Соловьев, Смирнов. Имя он не менял никогда.

Как передает «Вкурсе», несколько лет назад Андрей Трамп под проценты занял 800 тысяч рублей, но отдать их так и не смог. Теперь, по его словам, возможно, именно «ростовщики» сожгли его автомобиль.

На данный момент по поджогу получена запись с камер наблюдения. Дело расследует полиция.

Напомним, в конце мая жителя Татарстана посадили на 5 лет за поджог трех автомобилей.