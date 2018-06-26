Кировчане вновь жалуются на нашествие крыс в центре города

В Кирове местные жители вновь пожаловались в социальных сетях на крыс в центре города.

Так, пользователь снял видео с грызунами, бегающими во дворе одного из домов по улице Комсомольская. Кировчанин отметил, что, несмотря на антисанитарные условия, здесь постоянно гуляют дети.

Также крысы были замечены у других домов по улице Комсомольской, еще животных видели по улице Горького, Менделеева, в парке у цирка и других местах.

Напомним, ранее жители Кирова в социальных сетях стали жаловаться на массовое нашествие крыс в городе. В конце мая крыс видели на улице Комсомольской, ранее — на Театральной площади и на улице Азина. Кроме того, очевидцы даже засняли на видео крыс, бегающих возле здания правительства области.

Позже сити-менеджер Кирова Илья Шульгин пообещал избавиться от крыс в городе.

