Кировчане жалуются на нашествие крыс в городе

Жители Кирова в социальных сетях стали жаловаться на массовое нашествие крыс в городе.

В паблике «Злой кировчанин» пользователи пишут, что грызуны облюбовали множество мест в городе. Так, большое скопление крыс наблюдается в районе поликлиники на перекрестке улиц Дзержинского и Орджоникидзе.

«Рядом с больницей такой бардак устроили, не то что проходить — смотреть страшно! Кругом бегают крысы. Кто ответит за все это?» — негодует один из местных жителей.

Стоит отметить, что подобные жалобы появляются регулярно. В конце мая крыс видели на улице Комсомольской, ранее — на Театральной площади и на улице Азина, пишет Свойкировский.рф.

Кроме того, очевидцы даже засняли на видео крыс, бегающих возле здания правительства области.

Напомним, в прошлом году в Дании во время футбольного матча фанаты забросали поле мертвыми крысами.