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Администрация Кирова отреагировала на сообщения о нашествии крыс в городе

13:00, 18.06.2018
Администрация Кирова отреагировала на сообщения о нашествии крыс в городе
Фото: pixabay.com

Сити-менеджер Кирова Илья Шульгин пообещал избавиться от крыс в городе. Об этом он заявил на утреннем совещании в мэрии.

Таким образом, чиновники отреагировали на жалобы от местных жителей на крыс, заполонивших город. Шульгин заявил, что все участки, где размножаются грызуны, в скором времени приведут в надлежащее состояние.

«Крысы — признак деградации городского хозяйства. В Кирове эта проблема должна быть решена раз и навсегда», — приводит слова сити-менеджера издание Свойкировский.рф.

План мероприятий с точными сроками главы территориальных управлений, департамент городского хозяйства и управляющие компании должны будут разработать в течение недели.

Напомним, жители Кирова в социальных сетях стали жаловаться на массовое нашествие крыс в городе. В конце мая крыс видели на улице Комсомольской, ранее — на Театральной площади и на улице Азина. Кроме того, очевидцы даже засняли на видео крыс, бегающих возле здания правительства области.

Общество Кировская область
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