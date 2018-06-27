Зампрокурора Татарстана просит смягчить приговор виновнице ДТП с двумя жертвами

Фото: прокуратура РТ

Сегодня президиум Верховного суда РТ рассмотрит кассационное представление на приговор Ольги Юшко, осужденной за аварию с двумя погибшими. Смягчить наказание осужденной просит заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова.

По мнению зампрокурора РТ, при назначении наказания Юшко Лениногорский горсуд необоснованно учел и положил в основу приговора мнение потерпевших, которые просили для автоледи максимально суровой меры. В итоге она получила 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. В то же время мнение потерпевших при назначении наказания судом учитываться не должно, в отличие от характера и степени общественной опасности деяния, смягчающих либо отягчающих обстоятельств, объясняют позицию в надзорном ведомстве.

В своем кассационном представлении заместитель прокурора Наумова просит исключить ссылку на мнение потерпевших из приговора и снизить наказание Юшко до 4 лет и 10 месяцев колонии-поселения — то есть всего на 2 месяца.

Страшная авария произошла 6 сентября 2015 года в 20 часов 14 минут на пересечении трассы Лениногорск—Азнакаево со второстепенной дорогой. Судом установлено, что Ольга Юшко за рулем «Субару Импреза XV» при выезде со второстепенной дороги проигнорировала знак о сбросе скорости до 50 км/ч и о том, что дальнейшее движение без остановки запрещено. А далее «Субару» не уступил дорогу Ладе-21144, двигавшейся по главной магистрали. В результате столкновения в отечественной легковушке погибли водитель и пассажирка.

Сама Юшко получила переломы голеностопных суставов и в апреле 2016 года была осуждена. Попытка оспорить приговор в апелляционной инстанции Верховного суда РТ успеха не имела.

Напомним, на прошлой неделе в Казани за пьяную аварию с погибшим и пятью пострадавшими 2,5 года колонии-поселения получил сын арбитражного судьи.