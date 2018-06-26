Новости промышленности

12:27 МСК
Новости раздела
Промышленность

Приставы временно закрыли «Саратовский комбикормовый завод»

11:32, 26.06.2018
Приставы временно закрыли «Саратовский комбикормовый завод»
Фото: pixabay.com

Судебные приставы приостановили деятельность «Саратовского комбикормового завода».

Ранее с иском обратилась прокуратура, которая выявила нарушения норм безопасности. В деятельности завода обнаружены проблемы с лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

В частности, руководством завода не была проведена экспертиза промышленной безопасности одного из цехов, а также находящихся в нем технических устройств.

В итоге, деятельность завода приостановлена на два месяца.

Напомним, в Саратовской области приставы закрыли гипермаркеты «Лента» и «Стройландия».

ПромышленностьАгропром
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем