В Саратовской области приставы закрыли гипермаркеты «Лента» и «Стройландия»

В Саратовской области судебные приставы закрыли два гипермаркета. До их устранения «Лента» и «Стройландия», расположенные в Энгельсе на проспекте Химиков, не будут работать.

Сотрудники УФССП по Саратовской области провели «исполнительные действия по решению суда», передает ИА «Свободные новости».

В обоих магазинах подтвердили, что приставы их закрыли «на неопределенный срок».

По данным агентства, причиной приостановки деятельности гипермаркетов стали нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Лидер», где расположены магазины.

Напомним, что после проверки торговых центров в Башкирии также прозвучало название одного из магазинов сети «Стройландия». В Ишимбае оказалось, что он работает без разрешения на ввод в эксплуатацию.