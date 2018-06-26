В Перми открылся пляж для инвалидов-колясочников
Открытие пляжа, оборудованного для людей с ограниченными возможностями здоровья, состоялось в Перми 25 июня.
На создание проекта «Пляж для всех» ушло несколько лет. Территорию обустраивали местные общественники и неравнодушные жители города — они закупили песок, машину скорой помощи, поставили две беседки на пляже, установили горку для катания на тюбингах.
Осенью 2017 года автором проекта удалось выиграть президентский грант и получить средства для организации комфортного отдыха на пляже, ранее писала интернет-газета «Текст».
Теперь для удобства людей с ограниченными возможностями создано все условия. Так, на пляже находятся коляски для купания, раздевалка, душевая, дорожки для передвижения на колясках, шезлонги разной высоты, биотуалеты, плавательные матрацы для купания людей с инвалидностью и световые и звуковые маячки для слабовидящих.
«Пляж для всех» находится на реке Мулянка в микрорайоне Парковый. В теплые дни на пляже будут дежурить спасатели-волонтеры.
Напомним, центральный пляж Оренбурга могут перенести из-за ремонта набережной.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым