На продление ВСМ Москва — Казань до Набережных Челнов потребуется 400 миллиардов рублей

Власти Татарстана планируют на совещании в РЖД по строительству магистрали 27 июня предложить продлить магистраль до станции Тихоново в 20 км от Набережных Челнов.

Для этого потребуется около 400 млрд руб. Точная стоимость проекта будет зависеть от способа строительства: участок могут проложить по земле или по эстакаде.

Республика рассчитывает на государственно-частное партнерство, сообщает «Коммерсант-Казань».

Ранее сообщалось, что маршрут ВСМ Москва — Казань могут продлить до площади трех вокзалов.