В Перми значительно уменьшилось количество доноров крови

Краевой минздрав сообщил о резком снижении количества доноров крови в Перми и Пермском крае.

Как рассказали в ведомстве, это сезонное явление, связанное с отпусками и теплым временем года. Однако запасы компонентов крови должны пополняться регулярно. Поэтому врачи Службы крови призывают прийти пермяков и сделать доброе дело.

В Пермском крае стать донорами могут здоровые жители, достигшие 18–летнего возраста. Особенно необходимы доноры всех групп с резус–отрицательным фактором.

Напомним, ранее в Татарстане создали регистр доноров костного мозга.