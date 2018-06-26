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В Перми значительно уменьшилось количество доноров крови

08:14, 26.06.2018
В Перми значительно уменьшилось количество доноров крови
Фото: pixabay.com

Краевой минздрав сообщил о резком снижении количества доноров крови в Перми и Пермском крае.

Как рассказали в ведомстве, это сезонное явление, связанное с отпусками и теплым временем года. Однако запасы компонентов крови должны пополняться регулярно. Поэтому врачи Службы крови призывают прийти пермяков и сделать доброе дело.

В Пермском крае стать донорами могут здоровые жители, достигшие 18–летнего возраста. Особенно необходимы доноры всех групп с резус–отрицательным фактором.

Напомним, ранее в Татарстане создали регистр доноров костного мозга.

ОбществоМедицина
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