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В Татарстане создали регистр доноров костного мозга

06:31, 27.04.2018
В Татарстане создали регистр доноров костного мозга
Фото: pxhere.com

Министерство юстиции РФ по Республике Татарстан зарегистрировало Автономную некоммерческую организацию «Приволжский регистр доноров костного мозга» (АНО «Приволжский РДКМ»). Это совместное предприятие Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) и Русфонда.

На должность исполнительного директора АНО собранием учредителей назначена Раушания Гайфуллина.

Отмечается, что лаборатория КФУ пока единственная в России типирует потенциальных доноров на NGS. При этом стоимость реагентов удалось снизить как минимум вдвое против действующих в стране цен.

«Мы планируем увеличить мощности лаборатории, поэтому предстоит наращивать рекрутинг. В наших планах несколько крупных акций в Казани среди студентов. Рассчитываем подключить к проекту близлежащие регионы: Марий Эл, Удмуртию, Чувашию, Мордовию, Ульяновскую область. Они могут направлять пробирки с кровью добровольцев к нам на типирование, Русфонд готов эти исследования финансировать», — цитирует «Коммерсант» Гайфуллину.

По ее словам, фенотипы потенциальных доноров войдут в Национальный РДКМ. Лабораторные мощности КФУ и финансовые возможности Русфонда позволят регистру типировать до 16 тыс. потенциальных доноров в 2018 году. При этом 3 тыс. из них привлекут в Татарстане, а остальных — из любой точки страны.

«Чем больше людей разных национальностей с разными генотипами в регистре представлено, тем он эффективнее», — добавила она.

Ранее работники КВЗ сдали кровь в рамках Дней донора в Татарстане.

ОбществоМедицина Татарстан
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