В Татарстане создали регистр доноров костного мозга

Министерство юстиции РФ по Республике Татарстан зарегистрировало Автономную некоммерческую организацию «Приволжский регистр доноров костного мозга» (АНО «Приволжский РДКМ»). Это совместное предприятие Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) и Русфонда.



На должность исполнительного директора АНО собранием учредителей назначена Раушания Гайфуллина.

Отмечается, что лаборатория КФУ пока единственная в России типирует потенциальных доноров на NGS. При этом стоимость реагентов удалось снизить как минимум вдвое против действующих в стране цен.

«Мы планируем увеличить мощности лаборатории, поэтому предстоит наращивать рекрутинг. В наших планах несколько крупных акций в Казани среди студентов. Рассчитываем подключить к проекту близлежащие регионы: Марий Эл, Удмуртию, Чувашию, Мордовию, Ульяновскую область. Они могут направлять пробирки с кровью добровольцев к нам на типирование, Русфонд готов эти исследования финансировать», — цитирует «Коммерсант» Гайфуллину.

По ее словам, фенотипы потенциальных доноров войдут в Национальный РДКМ. Лабораторные мощности КФУ и финансовые возможности Русфонда позволят регистру типировать до 16 тыс. потенциальных доноров в 2018 году. При этом 3 тыс. из них привлекут в Татарстане, а остальных — из любой точки страны.

«Чем больше людей разных национальностей с разными генотипами в регистре представлено, тем он эффективнее», — добавила она.

Ранее работники КВЗ сдали кровь в рамках Дней донора в Татарстане.