Сергей Кирьяков: «В плей-офф либо все, либо ничего»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 россиян против Уругвая, сообщает Sport24.ru.

«Ожидали от команды другого результата, других действий на поле. К сожалению, у команды мало что получалось, — сказал Кирьяков «Газете.RU». — Не стоит посыпать голову пеплом и бросаться из крайности в крайность. Команда выполнила задачу-минимум. Реальную силу можно будет оценить в следующем матче, когда пойдет игра на вылет. В плей-офф либо все, либо ничего. Важны психология, физическое состояние, коллективное и индивидуальное мастерство. Будет интересно наблюдать, как российские футболисты справятся с тем давлением, которое будет в матче на вылет».



Сборная России проиграла Уругваю — 0:3 и в 1/8 финала сыграет со сборной Испании.

