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Alibaba запустила сервис денежных переводов на блокчейне

03:31, 26.06.2018
Alibaba запустила сервис денежных переводов на блокчейне
Фото: pixabay.com

Дочерняя компания Alibaba Group Ant Financial запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн.

Сервис будет доступен жителям Гонконга и Филиппин. Денежные переводы будут проходить через один из крупнейших банков Гонконга — Standard Chartered.

«Традиционные финансовые учреждения обслуживают 20% людей и при этом получают 80% прибыли. Новые финансовые учреждения должны обслуживать 80% людей и получать 20% прибыли», — приводят «Ведомости» слова основателя Alibaba Джека Ма.

По его словам, финансовые институты слишком дорого берут за трансграничные переводы. Ant Financial в будущем может создать сервис денежных переводов на основе блокчейна за пределами Гонконга и Филиппин.

ЭкономикаФинансы
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