Alibaba запустила сервис денежных переводов на блокчейне

Дочерняя компания Alibaba Group Ant Financial запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн.



Сервис будет доступен жителям Гонконга и Филиппин. Денежные переводы будут проходить через один из крупнейших банков Гонконга — Standard Chartered.

«Традиционные финансовые учреждения обслуживают 20% людей и при этом получают 80% прибыли. Новые финансовые учреждения должны обслуживать 80% людей и получать 20% прибыли», — приводят «Ведомости» слова основателя Alibaba Джека Ма.

По его словам, финансовые институты слишком дорого берут за трансграничные переводы. Ant Financial в будущем может создать сервис денежных переводов на основе блокчейна за пределами Гонконга и Филиппин.