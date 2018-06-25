На фан-зоне в Казани только один человек болел за Уругвай

Российская команда в своем заключительном матче группового этапа проводит матч против сборной Уругвая в Самаре.



Голам уругвайцев в матче с россиянами в фан-зоне Казани радовался только один человек. Уругваец Диего путешествует по России, но на матч своей сборной с хозяевами чемпионата мира не попал.

«Да, я хотел бы с радостью оказаться сейчас там, в Самаре, но мне не удалось достать билет. Был только на вчерашний казанский матч между колумбийцами и поляками и на предстоящую встречу Германии с Южной Кореей. Поэтому я здесь, но все равно очень доволен», — цитирует ТАСС болельщика.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Уругваю со счетом 0:3.

