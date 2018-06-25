Футбольному клубу «Крылья Советов» дополнительно выделят 370 млн рублей

Власти Самарской области дополнительно выделят 370 млн рублей на поддержку футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету региональной губдумы, пишет «Комсомольская правда — Самара».

Деньги пойдут на то, чтобы команда смогла закрепиться в РФПЛ, а также на соблюдение всех требований лицензирования. Средства были выделены из казны области.

На данный момент идет поиск спонсора для футбольного клуба.

Напомним, «Крылья Советов» планируют играть на новой арене с начала предстоящего сезона РФПЛ.