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Футбольному клубу «Крылья Советов» дополнительно выделят 370 млн рублей

15:10, 25.06.2018
Футбольному клубу «Крылья Советов» дополнительно выделят 370 млн рублей
Фото: pixabay.com

Власти Самарской области дополнительно выделят 370 млн рублей на поддержку футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету региональной губдумы, пишет «Комсомольская правда — Самара».

Деньги пойдут на то, чтобы команда смогла закрепиться в РФПЛ, а также на соблюдение всех требований лицензирования. Средства были выделены из казны области.

На данный момент идет поиск спонсора для футбольного клуба.

Напомним, «Крылья Советов» планируют играть на новой арене с начала предстоящего сезона РФПЛ.

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