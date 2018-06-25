«Крылья Советов» планируют играть на новой арене с начала предстоящего сезона РФПЛ

Самарские «Крылья Советов» планируют проводить матчи на новой «Самара Арене» с первого тура чемпионата РФПЛ сезона 2018/2019, сообщил «РИА Новости» член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.



«Мы написали в «Спорт-Инжиниринг», получили ответ буквально в пятницу, что они готовы заключить контракт на эксплуатацию в срок за сутки до матча. Думаю, сразу после сегодняшней игры «Крылья Советов» займутся этим вопросом и отработают все правовые моменты со «Спорт-Инжинирингом». С первого тура «Крылья» смогут принимать домашние матчи на «Самара Арене». По всей видимости, пока это будет осуществляться в таком же режиме, как проходили тестовые игры до чемпионата мира», — сказал Шляхтин корреспонденту «РИА Новости».

Сегодня, 25 июня, на «Самара Арене» будет сыгран решающий для распределения мест в 1/8 финала ЧМ-2018 матч Россия — Уругвай.

