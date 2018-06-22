Минздрав Удмуртии уволил главврача республиканского онкодиспансера

Минздрав Удмуртии уволил главного врача БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича Примушко МЗ УР» Виктора Вараксина.

Его обязанности исполняет заместитель главврача по медицинской части Любовь Батова, пишет «Коммерсант».

Слухи об увольнении Вараксина появились еще в начале года. Тогда с ним проводилась встреча в правительстве. Однако вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко в январе заверила, что на встрече обсуждались варианты улучшения работы медучреждения.

В конце 2017 года и начале 2018-го в ряде больниц Удмуртии были уволены руководители. С главврачами не продлевались контракты. Однако власти республики заявили, что причинами стали уход на пенсию или собственное желание руководителей покинуть должность.