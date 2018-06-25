В Самаре матч Россия – Уругвай пройдет при 35-градусной жаре

Матч чемпионата мира по футболу в Самаре между сборными России и Уругвая пройдет при 35-градусной жаре.

Синоптики и краевые власти предупреждают гостей и жителей города о высокой температуре. По прогнозам Приволжского УГМС, столбик термометра в тени доходит до +30°С, вскоре жара только усилится — до +35, передает «Интерфакс».

Болельщики, пришедшие в фан-зону, смогут охладиться — на участке волонтеры будут поливать гостей водой.

Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры в 17.00 мск.

