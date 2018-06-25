Власти Чебоксар назвали незаконным размещение батутов у залива

Администрация Чебоксар выявила незаконное размещение двух батутов возле дома №1 на площади Речников. Предпринимателям рекомендовали «покинуть занимаемую территорию».

Согласно сообщению администрации, организаторы нарушили правила размещения нестационарных объектов.

Отмечается, что на предпринимателя был составлен протокол об административном нарушении.

За несанкционированное размещение объектов досуга и отдыха гражданам грозит штраф на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 7 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении физлицам грозит штраф в 2—5 тысяч рублей, должностным лицам от 7 до 20 тысяч рублей, а юридические лица могут заплатить 50—100 тысяч рублей.