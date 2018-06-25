До конца года в Татарстане создадут более трех тысяч мест в детсадах для детей до 3 лет

В Татарстане до конца 2018 года планируется создание 3 080 мест в ясельных группах детсадов для детей до 3 лет. Об этом сообщил замминистра образования и науки Республики Татарстан Азат Шарапов.

В рамках реализации этой программы должны быть построены 29 новых детсадов. Деньги на нее будут выделены в рамках софинансирования из федерального и республиканского бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ремонт школ и детсадов выделят более 500 млн рублей.