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До конца года в Татарстане создадут более трех тысяч мест в детсадах для детей до 3 лет

11:42, 25.06.2018
До конца года в Татарстане создадут более трех тысяч мест в детсадах для детей до 3 лет
Фото: commons.wikipedia.org / Людмила Миг

В Татарстане до конца 2018 года планируется создание 3 080 мест в ясельных группах детсадов для детей до 3 лет. Об этом сообщил замминистра образования и науки Республики Татарстан Азат Шарапов.

В рамках реализации этой программы должны быть построены 29 новых детсадов. Деньги на нее будут выделены в рамках софинансирования из федерального и республиканского бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ремонт школ и детсадов выделят более 500 млн рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
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