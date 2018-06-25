С начала года в Башкирии умерли более 17 тысяч человек

Аналитики подсчитали, что в январе—апреле 2018 года в Башкирии умерли 17 349 человек. Показатель смертности по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года сократился на 200 человек.

Основной причиной смерти в республике являются болезни системы кровообращения, подсчитали в Росстате. От них в РБ умерли 6 909 человек.

Затем следуют злокачественные и доброкачественные опухоли, от которых скончались 2 408 человек. Реже всего жители Башкирии умирают от болезней органов дыхания (841) и органов пищеварения (745), а также от инфекций и паразитарных болезней (267 смертей).

Отдельно статистики приводят данные по туберкулезу. За последние девять месяцев от этого заболевания скончались 59 человек.

Кроме этого, 1 138 человек умерли от внешних причин, таких как аварии и несчастные случаи.