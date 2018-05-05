Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промплощадок

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промышленных площадок.



«У нас сделаны достаточно большие инвестиции по созданию промышленных парков. Наши крупные объекты, такие как ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Иннополис», «КИП Мастер», «Химград», реализовали себя и уже самодостаточны. Но проекты, реализуемые в Чистополе, Мамадыше и других муниципалитетах, развиваются недостаточно динамично. Необходимо проанализировать их деятельность. Работу с резидентами нужно поднять на качественно новый уровень», — сообщил он в ходе республиканского совещания.

Глава РТ подчеркнул, что нужно посмотреть, чем занимаются бизнес-инкубаторы, «чтобы они не превратились в офисные центры, как работают наши инновационные структуры».

Также Минниханов предложил транслировать положительные примеры работы муниципалитетов в различных сферах. В пример он привел опыт Кайбицкого района по организованному сбору мусора в деревнях, сообщает пресс-служба президента РТ.

Накануне правительственная комиссия РТ одобрила заявку первого резидента ТОСЭР «Нижнекамск». Им стало ООО «Камасталь». Компания будет выпускать окрашенную рулонную сталь. Вложения в проект от китайской Shandong Baikal Group составят 429 млн рублей.