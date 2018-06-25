Трамп призвал все страны избавиться от пошлин на импорт

Президент США Дональд Трамп призвал все страны мира избавиться от торговых барьеров и пошлин и пригрозил новыми мерами, если этого не произойдет.

«Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на импортируемые товары, избавились от этих пошлин, иначе они столкнутся более чем просто с ответными мерами с нашей стороны», — написал американский президент на своей странице в Twitter.



По словам Трампа, торговля не должна быть улицей с односторонним движением, а должна быть справедливой.

Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия в ответ на это утвердила дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.