В Южной Корее анонсировали переговоры с КНДР в области транспорта и лесного хозяйства

Представители Сеула и Пхеньяна проведут переговоры по восстановлению транспортного сообщения между странами и сотрудничеству в области лесного хозяйства. Об этом сообщили в Министерстве объединения Республики Корея.

Обсуждение вопросов, связанных с транспортом, состоится 26 и 28 июня в демилитаризованной зоне. Переговоры по лесному хозяйству планируется провести 4 июля. При этом делегации КНДР и Южной Кореи на встречах будут возглавлять чиновники на уровне заместителей глав профильных министерств.

«Через отраслевые встречи по сотрудничеству в области железнодорожного, автомобильного транспорта и лесного хозяйства мы будем строить основу для долгосрочного развития отношений Юга и Севера», — подчеркнули в ведомстве Южной Кореи.

Напомним, что лидеры Северной и Южной Корей в мае дважды проводили переговоры в демилитаризованной зоне.