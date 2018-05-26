Лидеры Северной и Южной Корей встретились в демилитаризованной зоне

Лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжеин провели вторую за месяц встречу в демилитаризированной зоне.

Отмечается, что целью переговоров было развитие мирных договоренностей, достигнутых во время первой встречи в апреле. Остальные подробности власти Южной Кореи пообещали рассказать позже, передает РБК.



Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.

Во время этого саммита глава КНДР должен был подписать соглашение. В нем, помимо денуклеаризации, был пункт об официальном окончании войны между КНДР и Южной Кореей.