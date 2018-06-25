Болельщики ЧМ-2018 чаще всего снимают деньги в банкоматах Москвы, Ростова-на-Дону и Казани

Гости чемпионата мира по футболу чаще всего снимают деньги в банкоматах Москвы, Ростова-на-Дону и Казани. Об этом рассказали представители кредитных организаций.



При этом рост объема валютно-обменных операций в одних банках вырос на 15–30% в других — в 3–4 раза. Активнее всего русские деньги снимают болельщики из США и Великобритании, сообщают «Известия».

Как рассказал заместитель председателя правления «Локо банка» Андрей Люшин, самая большая доля операций иностранцев в банкоматах в Москве — 76%, Ростове-на-Дону (46%) и Казани (43%). Меньше всего зарубежных фанатов пользовалось банкоматами в Екатеринбурге — всего 23%.



Напомним, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18—20 миллиардов рублей.