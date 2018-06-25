В России объемы субсидирования авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей
В России может увеличиться на 700 млн рублей объем программы по субсидированию авиаперевозок. Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.
По его словам, финансирование в рамках программы перераспределят в пользу Дальнего Востока, что позволит решить проблему с авиабилетами в этом направлении, передают "Известия".
Отметим, что на программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток в 2018 году из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей — для Дальнего Востока. Тем не менее, уже весной возник дефицит льготных билетов в ДФО.
Ранее сообщалось, что в России на развитие региональных авиаперевозок необходимо 180 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей следует направить федеральным предприятиям, которым принадлежат десятки небольших аэропортов на Дальнем Востоке.БизнесТранспорт
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