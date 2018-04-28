Эксперт: в России на развитие региональных авиаперевозок необходимо 180 млрд рублей

По оценке Росавиации, на развитие межрегиональных перевозок напрямую, не через Москву, потребуется 182,4 млрд рублей. Об этом рассказал газете «Ведомости» профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

Чтобы выполнить поручение президента, к 2024 году региональные перевозки необходимо утроить (до 45,1 млн человек), так как перелеты через столицу России также вырастут, пояснил Фридлянд.

По его словам, из 182,4 млрд рублей 113 млрд необходимо вложить в восстановление сети примерно из 60 аэродромов, 35,5 млрд рублей уйдет на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании и субсидирование авиакомпаниям лизинговых ставок.

Кроме того, 29,4 млрд рублей из общей суммы направят на субсидирование перелетов, еще 4,5 млрд рублей — на развитие федеральных предприятий, которым принадлежат десятки небольших аэропортов на Дальнем Востоке.

Всего в 2017 году внутренними перевозками по России воспользовались 62,6 млн человек. При этом только 23% из них (14,3 млн) осуществлялись не через Москву.

Ранее сообщалось, что правительство намерено субсидировать внутренние туристические авиаперевозки на 1 млрд рублей.