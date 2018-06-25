Экспорт из России в Индию вырос на 40% за четыре месяца 2018 года

Экспорт товаров из России в Индию вырос за первые четыре месяца 2018 года на 40,1% в годовом выражении и составил около $2,2 млрд.

Больше всего вырос экспорт бобовых — на более чем 600% — с $2 млн в первые четыре месяца 2017 года до $14,5 млн в 2018 году, а также семян подсолнечника и других масличных культур — на 457% — с $37,2 тыс. до $207,4 тыс, сообщает ТАСС со ссылкой на торговое представительство РФ в Индии.

Кроме того, в числе лидеров роста оказался экспорт из РФ радиолокационной аппаратуры, компасов и навигационного оборудования и другой техники.

Напомним, основными импортерами продукции Татарстана стали страны СНГ и Европы. Наибольший интерес проявили Казахстан, Белоруссия, Венгрия, Польша и Индия.