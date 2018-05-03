Экспорт Татарстана по итогам 2017 года вырос почти на 40%, до $13 млрд

По итогам 2017 года объем экспорта Татарстана составил более $13 млрд. Это почти на 40% больше, чем в 2016 году, сообщил замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин.

«По итогам 2017 года экспорт республики увеличился почти на 40% по сравнению с прошлым годом и составляет более $13 млрд (в 2016 году — $9,571 млрд)», — сказал он, уточнив, что РТ входит в пятерку рейтинга крупнейших регионов-экспортеров России.

Так по словам Сибгатуллина, в 2017 году основными импортерами продукции Татарстана стали страны СНГ и Европы. Наибольший интерес проявили Казахстан ($440 млн), Белоруссия ($350 млн), Венгрия ($159,7 млн), Польша ($156,1 млн) и Индия ($148,5 млн), пишет ТАСС.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в Татарстане Экспортного совета.