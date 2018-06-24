В Казань прибыл глава FIFA Джанни Инфантино

Сегодня вечером в Казань с краткосрочным визитом прибыл глава Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA Джанни Инфантино.

Отмечается, что в международном аэропорту «Казань» его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие, передает пресс-служба президента РТ.

Инфантино уже встретился в главой республики Рустамом Минниханов на стадионе «Казань Арена», где в 21.00 часов состоится матч между сборными командами Польши и Колумбии.

Напомним, в предыдущий визит Инфантино в Казань 20 июня он также встретился с Миннихановым.