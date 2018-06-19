Минниханов 20 июня встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра, 20 июня, встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в рамках его визита в Казань.

Также Инфантино побывает на матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Испании, который пройдет на «Казань Арене».

«Инфантино приедет в Казань завтра вечером перед матчем чемпионата мира. Планируется, что он посетит казанский Кремль, встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а потом отправится на матч Испания — Иран», — цитирует представителя пресс-службы правительства Татарстана ТАСС.