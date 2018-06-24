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Пострадавшую при взрыве дома в Заинске девочку доставили в Казань

01:31, 24.06.2018
Пострадавшую при взрыве дома в Заинске девочку доставили в Казань
Фото: 16.mchs.gov.ru

Пострадавшую при взрыве в жилом доме в Заинске девочку доставили в детскую больницу в Казань.

«Девочку перевезли в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница). Она [находится] в реанимации», — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения республики.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем. Ранее двух пострадавших доставили спецбортом в Казань. Девочку тогда решили оставить в Заинске из-за крайне тяжелого состояния.

Происшествия Татарстан
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