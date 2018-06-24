Пострадавшую при взрыве дома в Заинске девочку доставили в Казань

Пострадавшую при взрыве в жилом доме в Заинске девочку доставили в детскую больницу в Казань.

«Девочку перевезли в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница). Она [находится] в реанимации», — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения республики.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем. Ранее двух пострадавших доставили спецбортом в Казань. Девочку тогда решили оставить в Заинске из-за крайне тяжелого состояния.