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Самолет с колумбийскими болельщиками приземлился в казанском аэропорту

17:47, 24.06.2018
Самолет с колумбийскими болельщиками приземлился в казанском аэропорту
Фото: realnoevremya.ru

Боинг 777–300 с колумбийскими болельщиками приземлился в казанском аэропорту.

«Потрясающая атмосфера: уже в аэропорту болельщики поют песни, разворачивают свои шарфы и флаги», — сообщает пресс-служба Межднародного аэропорта «Казань».

Напомним, на матч Польша — Колумбия в Казань приехали 11 авдотомов, девять из которых арендовали колумбийские болельщики.

СпортФутбол Татарстан
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