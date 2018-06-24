Самолет с колумбийскими болельщиками приземлился в казанском аэропорту
Боинг 777–300 с колумбийскими болельщиками приземлился в казанском аэропорту.
«Потрясающая атмосфера: уже в аэропорту болельщики поют песни, разворачивают свои шарфы и флаги», — сообщает пресс-служба Межднародного аэропорта «Казань».
Боинг 777–300 с колумбийскими болельщиками на борту приземлился в аэропорту Казань. Потрясающая атмосфера: уже в аэропорту болельщики поют песни, разворачивают свои шарфы и флаги. pic.twitter.com/RkHgaGEuGp
— Аэропорт КАЗАНЬ (@Airport_KAZAN) 24 июня 2018 г.
Напомним, на матч Польша — Колумбия в Казань приехали 11 авдотомов, девять из которых арендовали колумбийские болельщики.СпортФутбол Татарстан
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