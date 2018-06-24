Колумбийские болельщики приехали в Казань на кемперах

На матч Польша-Колумбия в Казань приехали 11 авдотомов, 9 из которых арендовали колумбийские болельщики.

Площадка для парковки «домов на колесах» была специально создана в рамках проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 на территории «Казанской ярмарки», сообщает «Татар-информ».

Ежесуточная плата с одного кемпера составляет 600 рублей, при этом с каждого жителя автодома взимается ежесуточная плата 250 рублей.

Отмечается, что для автотуристов работает медпункт, территория находится под охраной и видеонаблюдением, предоставляется доступ к беспроводному Интернету. Кроме того, обеспечено водоснабжение и подключение к электричеству.



