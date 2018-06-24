Новости аналитики

17:44 МСК
Новости раздела
Аналитика

Рост цен на топливо приведет к удорожанию путевок в зимний сезон — эксперты

16:45, 24.06.2018
Рост цен на топливо приведет к удорожанию путевок в зимний сезон — эксперты
Фото: pixabay.com

Рост цен на топливо в России приведет к подорожанию туристических путевок в зимний период.

Отмечается, что в данный момент этой тенденции не наблюдается. Однако к зиме цены планируют поднять на 10%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.

Ранее представители небольших туркомпаний Казани пожаловались, что с каждой навигацией им приходится сталкиваться с одной и той же проблемой — ростом цен на топливо, еду, и чаще всего — непосредственно перед началом навигации.

АналитикаБизнесУслуги
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем