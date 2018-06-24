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Путин и Трамп встретятся в Вене 15 июля — СМИ

16:27, 24.06.2018
Путин и Трамп встретятся в Вене 15 июля — СМИ
Фото: kremlin.ru

Власти Австрии готовятся к встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данными австрийского информационного агентства, в Вену прибыли представители дипломатических ведомств и сотрудники служб безопасности РФ и США, сообщает Kronen Zeitung.

Ранее уже говорилось о возможной встрече лидеров в июля, но никаких подробностей известно не было. Однако Трамп уже тогда не отрицал, что скоро может встретиться с российским коллегой.

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