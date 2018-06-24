Путин и Трамп встретятся в Вене 15 июля — СМИ

Власти Австрии готовятся к встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данными австрийского информационного агентства, в Вену прибыли представители дипломатических ведомств и сотрудники служб безопасности РФ и США, сообщает Kronen Zeitung.

Ранее уже говорилось о возможной встрече лидеров в июля, но никаких подробностей известно не было. Однако Трамп уже тогда не отрицал, что скоро может встретиться с российским коллегой.