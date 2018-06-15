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Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

17:20, 15.06.2018
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что скоро может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?», — обратился к американскому лидеру ведущий новостной программы на телеканале Fox.

«Мы можем. И это началось <...>», — приводит ответ Трампа ТАСС,

Ранее СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа.

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