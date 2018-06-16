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Путин и Трамп могут встретиться уже в июле – СМИ

07:26, 16.06.2018
Путин и Трамп могут встретиться уже в июле – СМИ
Фото: kremlin.ru

Встреча российского и американского лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа — может состояться уже в июле этого года.

«Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО», — передает The Washington Post.

Накануне Трамп сообщил, что скоро может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

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