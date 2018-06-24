АС РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Медиаком»

Арбитражный суд РТ удовлетворил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» и признал недействительной сделку с ООО «Медиком.

»Банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления задолженности ООО «Медиаком» перед Банком по кредитному договору в размере 1 080 350 руб., а также обязательств Банка перед ООО «Медиаком» в указанном размере", — говорится в сообщении на сайте агентства по страхованию вкладов.

Также суд отказался признавать недействительными снятия вкладов физ. лиц на сумму более 8 млн рублей.

Напомним, расходы на конкурсное производство «Татфондбанка» в III квартале составят 227,6 млн рублей.