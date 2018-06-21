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Расходы на конкурсное производство «Татфондбанка» в III квартале составят 227,6 млн рублей

17:39, 21.06.2018
Расходы на конкурсное производство «Татфондбанка» в III квартале составят 227,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В III квартале 2018 года смета текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в «Татфондбанке» составит 227,6 млн рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

На судебные издержки и расходы по арбитражным делам направят 124,6 млн рублей, на содержание и охрану собственных и арендованных зданий и транспортных средств — 26,1 млн рублей, на бухгалтерское сопровождение и программное обеспечение — 27 млн рублей. Еще 18,8 млн рублей составят прочие расходы.

На содержание аппарата потратят более 30 млн рублей, часть из которых пойдет на выплаты увольняемым работникам, говорится в сообщении АСВ.

Напомним, что расходы на конкурсное производство «Татфондбанка» во II квартале составили 280 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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