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Мэр Уфы принял бойца MMA Хабиба Нурмагомедова

20:58, 23.06.2018

Сегодня, 23 июня, состоялась встреча главы Уфы Ирека Ялалова с российским бойцом MMA, действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В ходе встречи Ялалов рассказал о создании в Уфе условий для занятий различными видами спорта, популяризации массового спорта, в том числе для развития боевых искусств.

Кроме того, мэр обсудил со спортсменом и развитие спорта в регионе, сообщает портал Proufu.ru.

Ранее президиум Народного Собрания Дагестана принял постановление о присвоении звания «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан» российскому борцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

ОбществоВласть Башкортостан
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