Мэр Уфы принял бойца MMA Хабиба Нурмагомедова

Сегодня, 23 июня, состоялась встреча главы Уфы Ирека Ялалова с российским бойцом MMA, действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В ходе встречи Ялалов рассказал о создании в Уфе условий для занятий различными видами спорта, популяризации массового спорта, в том числе для развития боевых искусств.



Кроме того, мэр обсудил со спортсменом и развитие спорта в регионе, сообщает портал Proufu.ru.

Ранее президиум Народного Собрания Дагестана принял постановление о присвоении звания «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан» российскому борцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.