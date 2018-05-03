Новости общества

22:19 МСК
Новости раздела
Общество

Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана

20:52, 03.05.2018
Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана
Фото: ru.wikipedia.org/ BattleBeetle

Президиум Народного Собрания Дагестана принял постановление о присвоении звания «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан» российскому борцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

Отмечается, что звание присвоено за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность, сообщает «РИА Дагестан».

Напомним, 8 апреля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.

ОбществоВластьСпорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также