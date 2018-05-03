Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана

Президиум Народного Собрания Дагестана принял постановление о присвоении звания «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан» российскому борцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.



Отмечается, что звание присвоено за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность, сообщает «РИА Дагестан».

Напомним, 8 апреля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.

