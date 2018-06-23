Туристы забронировали номера в отеле-призраке через Booking.com на время ЧМ-2018

Туристы на время чемпионата мира 2018 года забронировали номера в несуществующем отеле в Нижнем Новгороде через Booking.com.

Болельщики обнаружили это, когда приехали на названный адрес, однако отеля там не было. Приезжие из Аргентины, Швеции и других стран, успевшие внести предоплату, потеряли деньги и остались без жилья, сообщает NN.ru.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Ирана нашли способ сэкономить на жилье и живут прямо на крышах собственных автомобилей, на которых размещают палатки. Судя по многочисленным постам в казанских пабликах «В Контакте», иранцы разбивают самодельные «дома на колесах» и ночуют прямо в центре Казани.