Иранцы в Казани живут на крышах автомобилей

Болельщики сборной Ирана нашли способ сэкономить на жилье и живут прямо на крышах собственных автомобилей, на которых размещают палатки.

Судя по многочисленным постам в казанских пабликах «В Контакте», иранцы разбивают самодельные «дома на колесах» и ночуют прямо в центре Казани.

Мнения казанцев разделились. Некоторые обвиняют гостей из азиатской республики в скупости, другие обвиняют местные отели и арендодателей в завышении цен на жилье.

Напомним, что управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило 57 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание на период чемпионата мира.

Напомним, накануне прошел матч Испания — Иран, завершившийся победой испанцев с минимальным счетом 1:0. Голом на 54 минуте отметился Диего Коста.