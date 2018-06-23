В Татарстане начали выпускать холодильники для хранения шуб

Татарстанский производитель холодильников POZIS объявил о начале выпуска на зеленодольском заводе элитной серии холодильных агрегатов для хранения дорогих и капризных в уходе женских шуб.



«Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех», начала серийное производство специализированного холодильника для меховых изделий — МХ-500», — говорится в сообщении госкорпорации на сайте.

Отмечается, что разработка является полноценным аналогом профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике. Кроме того, новинка отличается доступной ценой для семей миллионеров — 95 тыс. рублей за холодильник.

«В отличие от шубной комнаты, для МХ-500 POZIS достаточно обычной розетки с электропитанием в 220 В и стандартной вентиляции».

Отмечается, что в первый же день известный российский шоумен сделал заказ на два пробных шубохранилища. Цена под сотню тысяч рублей его не смутила. Подробности — в материале «Реального времени».