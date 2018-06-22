ЧП в Заинске: дом отключили от коммуникаций, прокуратура начала проверку

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Пострадавший от взрыва дом в Заинске отключен от газа, электричества, света и воды. Спасатели опасаются, что поврежденные коммуникации могут стать причиной новых аварий.

Свою проверку по факту ЧП начала прокуратура Татарстана. Поставлена цель — оценить, как соблюдались требования законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования в доме.

На месте ЧП для координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения сейчас работает городской прокурор Ринат Каримов.

Ранее руководство РТ поручило установить размер ущерба и объем помощи пострадавшим от взрыва в Заинске. На данный момент официально сообщается о пяти пострадавших, источники «Реального времени» в силовом ведомстве говорят о девятерых.