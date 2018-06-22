Руководство РТ поручило установить размер ущерба и объем помощи пострадавшим от взрыва в Заинске

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Ситуация со взрывом дома в Заинске находится на контроле у руководства республики. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента РТ, уже даны распоряжения — установить размер ущерба и объем помощи пострадавшим.



«Глава Заинского района Разиф Каримов оперативно докладывает обо всех изменениях первому вице-премьеру республики Рустаму Нигматуллину», — сообщил собеседник издания.



Решение о расселении дома будет принято после его обследования.

Напомним, по данным источника «Реального времени», количество пострадавших при взрыве пятиэтажного дома увеличилось до девяти человек. Причиной взрыва местные жители называют некие строительные работы по отделке потолка в одной из квартире, при которых рванул газовый баллон.