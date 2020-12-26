Список персон

Каримов Ринат Раисович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 31 декабря 1974 года в г. Волгоград.

Образование

1997 г. — окончил юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1996-2000 гг. — следователь прокуратуры Агрызского района РТ, старший следователь, следователь по особо важным делам Зеленодольской городской прокуратуры.
2000-2002 гг. — старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.
2002-2006 гг. — следователь по особо важным делам прокуратуры РТ.
2006-2013 гг. — первый заместитель Нижнекамского городского прокурора РТ.
С 2013 г. — Заинский городской прокурор.

Награды и звания

Награжден благодарностью, почетной грамотой генерального прокурора РФ, знаком отличия «За верность закону «II степени», медалью «290 лет прокуратуре России».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: 423520, ул. Чапаева, 3
  • Телефон: 7(85558) 7-27-59

Дата последнего обновления: 26.12.2020

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