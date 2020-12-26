Каримов Ринат Раисович
Общая информация
Родился 31 декабря 1974 года в г. Волгоград.
Образование
1997 г. — окончил юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1996-2000 гг. — следователь прокуратуры Агрызского района РТ, старший следователь, следователь по особо важным делам Зеленодольской городской прокуратуры.
2000-2002 гг. — старший следователь отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ.
2002-2006 гг. — следователь по особо важным делам прокуратуры РТ.
2006-2013 гг. — первый заместитель Нижнекамского городского прокурора РТ.
С 2013 г. — Заинский городской прокурор.
Награды и звания
Награжден благодарностью, почетной грамотой генерального прокурора РФ, знаком отличия «За верность закону «II степени», медалью «290 лет прокуратуре России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: 423520, ул. Чапаева, 3
- Телефон: 7(85558) 7-27-59
Дата последнего обновления: 26.12.2020